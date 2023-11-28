الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرشح الرئاسى فريد زهران يستعرض رؤيته لمواجهة أزمة الزيادة السكانية

فريد زهران
فريد زهران

كشف الدكتور فريد زهران، المرشح للانتخابات الرئاسية، الحلول التي سيضعها حال فوزه بالانتخابات الرئاسية حال فوزه بالرئاسة حول مشكلة الزيادة السكانية.

وقال خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يجب التعامل من منطلق إيجابي مع مشكلة الزيادة السكانية، باعتبارها قوة بشرية يمكن توجيهها والاستفادة منها في إطار مخططات التنمية.

كيف يمكن حصار الزيادة السكانية؟

وأكد زهران أن حصار الزيادة السكانية يأتي بمزيد من التقدم والتعليم والحوافز وأن برنامجه الانتخابي قدم حلولًا عملية لمواجهتها.

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