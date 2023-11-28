فريد زهران: الحركة المدنية شهدت خلافات حول وجود مرشح يمثلها بالانتخابات الرئاسية

قال المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إن الحركة المدنية شهدت خلافات حول وجود مرشح يمثلها في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الخلاف عن خوض الانتخابات الرئاسية لأنهم يرون أنه ليست هناك ضمانات كثيرة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحركة المدنية تجمع تحت مظلتها مجموعة من الأحزاب، مشيرًا إلى أنه مهما حدث من شرخ داخل الحركة المدنية سيتم تجاوزه في المرحلة المقبلة.

الحركة المدنية لم تختلف حول العديد من القضايا

وتابع، أن الناس الذين اختلفوا معه ليس بالضرورة أن يكونوا على خطأ وتوجد في السياسة مسائل تقديرية، وربما يثبت التاريخ أنه لم يكن مقدرًا أو العكس، موضحًا أن الحركة المدنية لم تختلف حول قضايا المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو نظام الانتخابات أو دعمنا لشعبنا بغزة.