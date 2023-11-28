الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريد زهران: السفارات المصرية بالخارج الملجأ الأول لجاليتنا

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه منذ 70 عامًا كانت مصر من الدول الجذابة لاستقبال المواطنين من مختلف الأنحاء للعيش والعمل بها، بسبب فرص العمل التي كانت توفرها لهم.

هجرة المصريين لخارج

وأكد زهران، خلال إلقاء كلمة للمصريين بالداخل والخارج عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هجرة المصريين للخارج كانت منخفضة بصورة كبيرة، لأن الدولة كانت توفر فرص العمل للمواطنين التي تضمن لهم الحياة الكريمة.

وتابع: "في ظل تدني الأوضاع المعيشية بالدولة أصبح عدد المصريين المتواجدين بالخارج 8% من عدد سكان مصر أي أكثر من 8 ملايين".

واستطرد: "المصريون بالخارج لا يعلمون حتى الآن التوقيت المناسب للرجوع إلى وطنهم مرة أخرى".

حُسن استقبال المصريين بالخارج في وطنهم

وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتهيئة الأوضاع في مصر لاستقبال أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم، معقبًا: "المصريون في الخارج عليهم أن يدركوا جيدًا أن السفارة المصرية هي الملجأ الأول لهم في غربتهم".

فريد زهران المصريين بالخارج رسالة فريد زهران للمصريين اكسترا نيوز إكسترا انتخابات

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