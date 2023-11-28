تفاصيل رسالة المرشح الرئاسى فريد زهران للمصريين بالخارج

وجّه المرشح الرئاسي فريد زهران رسالة إلى المصريين فى الخارج، أكد خلالها أن برنامجه الانتخابي يضمن توفير فرص عمل لهم بعد العودة، حرصًا على ضمان حياة كريمة لهم داخل وطنهم.

وأضاف زهران فى مقطع فيديو بثته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرسالة الثانية للمصريين بالخارج أن السفارة المصرية فى أى دولة ستكون بيته وملاذه الآمن فى أي وقت.

وأشار المرشح الرئاسي فى رسالته، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بها مليون مصري ولا يشكلون وسيلة ضغط فى أمريكا، وكذلك فى بلدان أوروبية كثيرة بها أعداد كبيرة من المصريين.

وطالب زهران من المصريين بالخارج بأن يشكلوا فيما بينهم روابط وجمعيات تساعدهم على العودة، بمعنى جمعيات تعاونية فى مجال الإسكان والزراعة والمجال الصناعي، بحيث تسمح لهم بعودة توفر لهم حياة كريمة.

موعد انتخابات المصريين بالخارج

وتبدأ فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر الجاري، كما تقرر بدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين بالداخل يوم 8 ديسمبر المقبل، فيما تقرر إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

وتقوم السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعمل جولات خارجيه هذه الأيام في عدد من الدول العربية والأوروبية ضمن مبادرة «شارك بصوتك»؛ لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة واختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية، بشكل حضاري وديمقراطي.