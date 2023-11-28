الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخلالي": حذف "ميتا" لحلقة "في المساء مع قصواء" انتهاك فج لحقنا في العمل

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن  البث المباشر الخاص ببرنامجها "في المساء مع قصواء" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حُذِف في حلقة الأحد، لافتة إلى أن الحلقة احتوت على مجموعة من أبرز الأسماء الصحفية المصرية، وعالم من علماء الجغرافيا المصرية، وكانت بها معنيون بالشأن المصري من مسؤولين ومتخصصين، بجانب المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية.

 

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الضيف الأمريكي كانت المداخلة الثانية له بعد 3 أسابيع، واحتد في المداخلة ولم يكن متقبل الأسئلة بشكل ما أو بآخر بشأن الحماية الخاصة بالمدنيين الفلسطينيين، وفي هذا الإطار لم تستغرق المداخلة الكثير من الوقت وطلب إغلاق الهاتف.

 

ولفتت إلى أنه بعد إغلاق الهاتف استمرت الحلقة على الهواء مباشرة، وبعدها حذفت "ميتا" البث التلفزيوني المباشر للحلقة على منصة "فيسبوك"، وحتى أمس لم تعد المنصة البث المحذوف بحجة انتهاك المعايير الخاصة بيوم 7 أكتوبر، مؤكدة أن هذا أمر غريب ومستهجن، وانتهاج فج في حقنا في العمل، وليس من الطبيعي أو المعتاد أن يحدث.

قصواء الخلالي الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء قناة cbc فيسبوك

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