الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فرج عامر بعد نقطة سموحة: تعادلنا مع "الأهلى العالمى" بطعم الفوز

فرج عامر مع الخطيب
فرج عامر مع الخطيب

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد سامى بعد التعادل السلبي.

وقال عامر إن التعادل جاء بطعم الفوز أمام الأهلي صاحب الإمكانيات العالية والذى يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن لاعبي سموحة يستحقون مكافأة إجادة بعد أن قدموا عرضًا طيبًا، وحصلوا على نقطة التعادل ولو طمعوا فى نقاط اللقاء لعادوا إلى الإسكندرية بثلاث نقاط.

وشدد رئيس نادي سموحة على أن مصر اكتسبت جيلاً جديدًا من اللاعبين الواعدين، طارق علاء الظهير الأيمن والمغربي حسن دحدوح الذى كاد أن يهز شباك الشناوي، حيث وقف الفريق على أقدامه وحدث الانسجام مع اللاعبين خلال فترة التوقف، حيث نجح أحمد سامى فى إيجاد توليفة جيدة.

وتعادل الأهلي  وسموحة سلبيًا مساء الثلاثاء، في إطار لقاءات الجولة السابعة من دوري نايل.

التعادل جعل الأهلي في وصافة ترتيب الدوري بـ14 نقطة، بينما وقع سموحة في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

رئيس نادي سموحة سموحة أحمد سامي فرج عامر إمام عاشور

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