مدير مستشفى الصداقة التركى بغزة: 6 آلاف فلسطينى مفقود حتى الآن

قال صبحي سكيك، مدير عام مستشفى الصداقة التركي، إنه يوجد نحو 6 آلاف فلسطيني مفقود حتى الآن، ولا يسمح لأهل غزة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أهاليهم، مضيفا: كنا نتمنى أن يسمح لأهلنا الموجدين في الجنوب أن يزورا أقرباءهم وشهداءهم في الشمال، وأن يساعدوا المتواجدين في الشمال من شهائدهم تحت الركام.

وأضاف سكيك، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع الصحي في غزة عمومًا كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والوضع تحديدًا في الشمال، فلم يبقَ اليوم في غزة إلا 4 مستشفيات صغيرة من المستشفيات الأهلية، ولكن وزارة الصحة تقوم بجميع أنشطتها.

وأوضح أن أهل غزة لم ولن يتركوا غزة بالمطلق، حيث أصروا على البقاء فيها، هؤلاء الناس الذين هدمت بيوتهم لكنهم يأبوا أن يخرجوا من شمال غزة إلى جنوبها، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد لا بأس به من جنوب غزة يعود ثانية إلى بيته على الرغم أنه معرض للإصابة وتعرض للاعتداء المباشر بآلة الحرب الصهيوينة.

وأكد مدير عام مستشفى الصداقة التركي، أن ما يتمناه أهل غزة الوقف الكلي لهذه الحرب الشرسة، فالهدنة إطالة لمدة الحرب على غزة، ويمكن أن نقول إن حدة الحرب والهجوم والشراسة قد تكون هدأت، ولكن لا نعتقد بالمطلق، فالنية مبيتة لأهل غزة أن يقصفوا ويقتلوا ويهجروا.