مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب أن ننهى الاستعمار والاحتلال والفصل العنصرى

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إنّه لا يمكن أن تبقى فلسطين الاستثناء عن القانون وسيادة القانون وقاعدة التمتع بالحقوق الإنسانية، ويجب أن يكون هدف جهودنا اليوم منع مجازر إضافية ووضع حد لهذا الهجوم على وجود الأمة الفلسطينية، لكن بالتوازي يجب أن نحضر لجهد جماعي شجاع غير مسبوق ينهي الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري ويحقق السلام.

وأضاف منصور، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّه يتوجب حل الدولتين، دولة فلسطينية قوية مستقلة وذات سيادة عند حود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، منوهًا بأن أولئك الذين يؤيدون هذا الحل يجب أن يتصرفوا في وجه الاحتلال الاستعماري الذي يمنع بل ويقتل هكذا أفق، وأن يعترفوا بدولة فلسطين وأن يتاح لتلك الدولة عضوية بالأمم المتحدة، بجانب تعزيز السيادة على أرضها.

وأكد منصور، أنه يجب أن نتحرك الآن فيجب أن نكون مثلكم أعضاء كاملي العضوية بمجلس الأمن الدولي حتى يجب تفعيل حل الدولتين بعد أن ننهي الاحتلال.

وتابع: "كنا قد ذكرنا في السابق ونكرر فلسطين هي الجواب، والعدالة في فلسطين تعني انتصار النظام القائم على العدالة، هذا النظام الدولي انتصر إذًا على الإفلات من العقاب، والعدالة لفلسطين تعني أن الحرية والتسوية السلمية والتعايش كلها انتصرت على الاضطهاد والتميز، والعدالة في فلسطين تعني أننا انتصرنا للمبادئ التي تقول بمساواتنا كبشر وأمم دعونا نواصل العمل معًا حتى نحقق تلك العدالة وحتى نحقق السلام والأمن الذي يحتاجه الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي كما هو منطقتنا والعالم، ساعدونا في تحقيق كل ذلك".