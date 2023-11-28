الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بدء عملية تسليم 10 محتجزين فى غزة للصليب الأحمر

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بدء تسليم 10 محتجزين في قطاع غزة للصليب الأحمر؛ نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وقبل قليل نشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بيانًا بأسماء 30 فلسطينيًا سيتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وفي وقت سابق، صرّحت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بأن ما أعلنه الاحتلال بشأن إضافة 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى السابقة في بداية الهدنة، هى قائمة مقترحة للتفاوض خلال الساعات المقبلة.

كان مصدر مصري مطلع، أكد اليوم الثلاثاء، أن مسئولين مصريين قطريين أمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة.

يذكر أن الوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أو إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع، تم تحت إشراف مصري كامل.

القاهرة الإخبارية الصليب الأحمر تسليم 10 محتجزين قطاع غزة

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