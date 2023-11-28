الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بين 50 أسيرًا.. الناشطة عهد التميمي ضمن قائمة المفرج عنهم من سجون الاحتلال

التميمي
التميمي

اعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن طرح 50 سجينًا ومعتقلًا آخرين في السجون الإسرائيلية كمرشحين للإفراج عنهم بعد تمديد صفقة التبادل ووقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة لمدة يومين آخرين - بما في ذلك الناشطة البارزة عهد التميمي.

وكانت التميمي (22 عاما) مدرجة في القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

وتعد الكاتبة، وهي جزء من عائلة بارزة من قرية النبي صالح بالضفة الغربية، كانت رمزًا للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال العمل الاحتجاجي ومواجهة الجنود الإسرائيليين منذ أن كان عمرها حوالي 11 عامًا.

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وسجنت التميمي عام 2018، لأول مرة عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها بتهمة صفع وركل جندي إسرائيلي بعد إصابة ابن عمها برصاصة مطاطية، وأعيد اعتقالها في نوفمبر من هذا العام بتهمة التحريض المزعوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحُكم على التميمي بالسجن ثمانية أشهر بتهمة صفع وركل جندي إسرائيلي في عام 2017 بعد إصابة ابن عمها البالغ من العمر 15 عامًا برصاصة مطاطية في الرأس خلال مظاهرة. 

وأُعيد اعتقالها في نوفمبرمن هذا العام بتهمة التحريض المزعوم على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر . 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشتبه في أنها تحرض على العنف وتدعو إلى نشاط إرهابي. ويبدو أن الاعتقال يتعلق بمنشور على موقع إنستغرام من حساب باسم التميمي يشير إلى أدولف هتلر ويتعهد بـ”ذبح” الإسرائيليين.

وأكدت عائلة التميمي أن عهد لم تكتب المنشور، مدعية أنه إما من واحدة من عشرات الحسابات التي تنتحل شخصيتها، أو نتيجة الاختراق، الذي قالوا إنه حدث من قبل.

ويأتي الإفراج المحتمل عن ابنتهما يوم الثلاثاء في وقت حرج: قال محاميها إن إسرائيل كانت تخطط لنقل التميمي إلى الاعتقال الإداري، بعد ثلاثة أسابيع من اعتقالها.

غزة عهد التميمى قطاع لناشطة لمدة يومين

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