الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ع الهواء".. رسالة من سفير مصر فى برلين للجالية المصرية بألمانيا

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية

قال خالد جلال، سفير مصر في برلين إنه تم إجراء أكثر من تجربة ومحاكاة لما سيحدث في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي ستبدأ للمصريين في الخارج الجمعة المقبل.

وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية صدى البلد، أن الأوضاع الداخلية والأمور التي تحدث خارج حدود الدولة، تدفع الكثير من المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ونوه إلى أن السفارة في برلين تشجع المصريين للمشاركة في الانتخابات من خلال تيسير العملية الانتخابية يوم التصويت بكل سلاسة وشفافية.

وأضاف سفير مصر في برلين أن السفارة دائمًا ما تتابع المصريين، الأمر الذي يجعل هناك نوعًا من الحوار الدائم مع الجالية المصرية في برلين.

الانتخابات الرئاسية السفير خالد جلال برلين الانتخابات صالة التحرير صدى البلد

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