الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد إيرنرخوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد إيرنرخوس الذي استشهد في سبسطية من أعمال أرمينيا، في عهد الإمبراطور ديوكليسيانوس، في مستهلّ القرن الرابع.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: حين يجتمع اثنان أو ثلاثة باسمك يشكّلون كنيسة. احفظْ، يا ربّ، الآلاف المجتمعين هنا: فقد حضّرت قلوبهم لك هيكلاً قبل أن تشيّد أيدينا هذا الهيكل لمجد اسمك. ليكنْ الهيكل الداخليّ جميلاً بقدر الهيكل المصنوع من الحجارة. تنازلْ واسكنْ في أحدهما كما في الآخر؛ قلوبنا كما الحجارة حُفِر اسمك عليها.

كان بإمكان القدرة الكليّة لربّنا أن تبني لها مسكنًا بكلّ سهولة، كما خلقَت العالم بحركة واحدة. لكن الله خلق الإنسان حتّى يبني الإنسان لله مساكن. طوبى لرحمته التي أحبّتنا للغاية! إنّه لامتناهي؛ أمّا نحن، فإنّنا محدودون. بنى لنا العالم، ونح نبني له مسكنًا. من المدهش أن يستطيع الإنسان بناء مسكن للكليّ القدرة الحاضر في كلّ مكان، والذي يعرف كلّ شيء.

إنّه يسكن في وسطنا بحنان؛ هو يجذبنا برباط المحبّة ؛ يبقى بيننا ويدعونا حتّى نسير على طريق السماء لنسكن معه. ترك بيته واختار الكنيسة حتّى نترك بيتنا ونختار الفردوس. سكن الله وسط الناس حتّى يلتقي الناس بالله.