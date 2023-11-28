المسيحية الصهيونية.. هل لها علاقة بالأديان؟

انتشر مؤخرًا مصطلح يُسمى بـ«المسيحية الصهيونية»، وبرز في الأوساط مع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

يسيسون ايات الانجيل

وقال مولر ميخائيل، باحث متخصص في التاريخ الكنسي، في تصريحات خاصة إن هذا المصطلح لا علاقة له بالمسيحية القائمة، بل هو مصطلح سياسي يُطلق على المسيحيين الذين يدعمون فكرة احتلال اسرائيل لفلسطين، بل ويقومون بتوظيف النصوص الكتابية والواردة في الانجيل، لتكون «مسيسة» ومؤهلة لتكون حُجة لدعم الافكار المنادية بصحة احتلال اسرائيل لفلسطين.

وأشار ميخائيل الى ان نصوص الانجيل ونصوص الاديان عادة ليست مخصصة للتعاملات السياسية بل تهتم بما هو اسمى وهو علاقة المرء بالله العظيم فيما يعرف بالحياة الروحية، واستخدام هذه النصوص في غير محلها يعتبر خطية عظيمة تستوجب التوبة.

وأكد أن المسيحية في ذاتها لاتتبع ولا تؤيد اي تيار او اتجاه سياسي لان المسيحية تنادي بضرورة الاهتامام بالحياة بعد الرحيل مع الله، وهو ما يجعل الدمج بين الصهيونية وهو تيار سياسي مع الايمان المسيحي امرا قمة في الغرابة وعدم المنطقية.

من جانبه قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس إن ما يسمى بظاهرة المسيحية الصهيونية انما هي ظاهرة خطيرة تسيء للقيم المسيحية ومبادئها واخلاقياتها وقيمها، وهذه المجموعات المنتشرة في الغرب انما لا علاقة لها بالمسيحية وهي تتبنى تفسيرات مغلوطة للعهد القديم لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال.

ولكن ما يصدمنا ويؤلمنا ويحزننا ان نلحظ امتدادا لهذه المجموعات في هذا المشرق فبتنا خلال السنوات الاخيرة نسمع اصواتا نشاز ونسمع عن وجود مجموعات تدعي انها مسيحية ومدافعة عن المسيحية ولكنها منخرطة حتى الصميم في اجندات وبرامج معادية للمسيحية ولا علاقة لها بالقيم المسيحية لا من قريب ولا من بعيد.

ان هذا الملف الخطير يحتاج الى متابعة واهتمام من الكنائس ورعاتها وهنالك حاجة مُلحة للاهتمام ايضا بمسألة التعليم وابراز القيم المسيحية الحقيقية فليس كل من اعتلى منبرا يمكن ان يكون مبشرا بالمسيحية فهنالك مبشرون مزيفون يبشرون بأشياء لا علاقة لها بالمسيحية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة اعطت لهؤلاء منابر لكي يعبروا من خلالها عن انحرافاتهم وتعاليمهم المناهضة للايمان القويم.

ندعو ابناءنا في هذه الديار الى مزيد من اليقظة والحكمة لكي يتمكنوا من التمييز بين الخيط الابيض والخيط الاسود فهنالك كتبة وفريسيون في هذا العصر يلبسون الثوب المسيحي وهم ابعد ما يكونوا عن المسيحية ومنهم تجار مخدرات وتجار اسلحة وعملاء ومرتزقة بكافة اشكالهم والوانهم، الحكمة والحرص مطلوبة اليوم اكثر من اي وقت مضى فهنالك تيارات تسعى للتغلغل في مجتمعنا المسيحي وهي تحمل شعارات تدغدغ مشاعر الناس بهدف التأثير عليهم وغسل ادمغتهم، هذا الملف يحتاج الى دراسة ومتابعة واهتمام لانه يشكل تحديا خطيرا امامنا ككنائس وكمسيحيين في هذه الديار.