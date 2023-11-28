أمسية شعرية بكلية الآداب ضمن فعاليات "الصالون الثقافي لجامعة الفيوم" (صور)

شهد طارق محمد عبدالوهاب عميد كلية الآداب، أمسية شعرية ضمن فعاليات "الصالون الثقافي لجامعة الفيوم" الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع الكلية، تحت رعاية ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أدار الأمسية إيهاب المقراني أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب، وعماد حمدي أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.

أكد طارق عبدالوهاب، حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الفعاليات لتسليط الضوء على الطلاب المتميزين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، فضلًا عن مردودها الإيجابي في إثراء الحالة الثقافية بالمجتمع الجامعي.

وذكر أن التراث الثقافي والأدبي العربي شهد الكثير من مراحل التطور الشعرية، نبغ خلالها العديد من الشعراء العظماء أثروا الحياة الثقافية على مر العصور، مؤكدا أن إقبال الطلاب وحرصهم على حضور هذه الأمسية يعكس مدى الاهتمام بالثقافة والشعر لدى الشباب.

ولفت إلى أن البيان هو ما يميز الإنسان عن كافة مخلوقات الله تعالى لكونه يمتلك القدرة على إيصال الرسالة، وأن عالمنا المحيط يشكِّل وجدان الإنسان لصناعة الحضارة وأهل البلاغة والشعر والأدب صناع حضارة الكلمة.

وأعرب عماد حمدي عن سعادته بصحبة شباب الشعراء فهم أصحاب المنصة وأن لكل منهم تجربته الخاصة التي عاشها واستمتع بها، مؤكدًا أن الشاعر مهما كان قدره تُقدر كلماته وتوزن معانيه بميزان من الذهب.

وأوضح أن هذه الأمسية فرصة لجميع الطلاب الموهوبين لاستعراض مواهبهم في الشعر، مشيدًا بالأداء المتميز للطلاب المشاركين في فعاليات الأمسية الشعرية.

وخلال الأمسية تبارى شباب الشعراء المشاركون في تقديم نصوص شعرية متنوعة بتنوع رؤاهم مما جسد لوحة شعرية نالت استحسانًا من الحضور.

أمسية شعرية بكلية الآداب ضمن فعاليات الصالون الثقافي

أمسية شعرية بكلية الآداب ضمن فعاليات الصالون الثقافي

أمسية شعرية بكلية الآداب ضمن فعاليات الصالون الثقافي

أمسية شعرية بكلية الآداب ضمن فعاليات الصالون الثقافي