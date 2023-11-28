الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي
مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، بالصالة المغطاة بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة عدد من الكيانات السياسية والأهلية والاجتماعية من بينها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور ممثلي الحملة الرسيمة لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وعدد من ممثلي وأعضاء الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها المرشح الرئاسي، ولفيف من كبار الساسة وقبائل وعواقل البحر الأحمر، وبمشاركة وفود من الأزهر والكنائس، وبحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن هذا المؤتمر هو الثاني الذي ينظمه الحزب بالتعاون معالكيانات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي تم تنظيمه بمدينة رأس غارب، بحضور آلاف المواطنين الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن المؤتمر الشعبي لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعبر عن دعم أبناء البحرالأحمر وتأييدهم المطلق والكامل للمرشح الرئاسي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي لا تتوقف في كل ربوع الوطن.

أهالي البحر الأحمر يدعمون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأضاف سيف أن جموع أهالي البحر الأحمر يقدمون دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصر علي مدار السنوات السابقة، مؤكدًا ان المؤتمر هو الأكبر بمحافظة البحر الأحمر، وهو رسالة واضحة وجلية من أهالي المحافظة بمختلف فئاتهم وكياناتهم السياسية والاجتماعية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وإعلان التأييد الكامل له لفترة رئاسية ثالثة ثقةً في قدرته علي إدارة المرحلة الحالية داخليًا وخارجيًا في ظل توترات في المحيط الإقليمي والدولي، واستكمال عملية البناء التي بدأها.

وأضاف منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر لـ«الدستور»، أن أهالي البحر الأحمر لديهم ثقة كاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال المرحلة المقبلة وقيادة مصر للعبور بها لبر الأمان، مؤكدًا أن التحالف الوطني وأعضاءه يقدمون الدعم الكامل للمرشح الرئاسي وذلك لما قدمة من إنجازات كانت هي برنامجًا ونموذجًا للتنمية الحقيقة الملموسة التي أحدثت تغييرًا جذريًا في مختلف مناحي الحياة نحو حياة كريمة لائقة.

المؤتمر الجماهيرى مستقبل وطن الرئاسي عبدالفتاح السيسي الغردقة البحر الاحمر الأزهر السيسي

مواد متعلقة

القصة الكاملة لقلعة القصير بالبحر الأحمر.. شيدها العثمانيون وتصدت للعدوان الفرنسي

اليوم.. البحر الأحمر تقيم مؤتمرًا جماهيرً حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

البحر الأحمر تستعد لانتخابات الرئاسة بـ7 لجان عامة و82 فرعية

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صحة البحر الأحمر تعلن إنشاء ملف طبي عائلي لكل أسرة

"حميات الغردقة" تحصل على المركز الأول فى إجراءات مكافحة العدوى

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و412 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

إغلاق ميناء نويبع البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

الأكثر قراءة

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عامًا

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة فى قضية رشوة

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

واشنطن بوست: إسرائيل أجبرت 10 آلاف أمريكى على الانضمام لحرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"