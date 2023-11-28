انطلاق مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالغردقة

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، بالصالة المغطاة بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة عدد من الكيانات السياسية والأهلية والاجتماعية من بينها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور ممثلي الحملة الرسيمة لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وعدد من ممثلي وأعضاء الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها المرشح الرئاسي، ولفيف من كبار الساسة وقبائل وعواقل البحر الأحمر، وبمشاركة وفود من الأزهر والكنائس، وبحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن هذا المؤتمر هو الثاني الذي ينظمه الحزب بالتعاون معالكيانات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي تم تنظيمه بمدينة رأس غارب، بحضور آلاف المواطنين الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن المؤتمر الشعبي لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعبر عن دعم أبناء البحرالأحمر وتأييدهم المطلق والكامل للمرشح الرئاسي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي لا تتوقف في كل ربوع الوطن.

أهالي البحر الأحمر يدعمون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأضاف سيف أن جموع أهالي البحر الأحمر يقدمون دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصر علي مدار السنوات السابقة، مؤكدًا ان المؤتمر هو الأكبر بمحافظة البحر الأحمر، وهو رسالة واضحة وجلية من أهالي المحافظة بمختلف فئاتهم وكياناتهم السياسية والاجتماعية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وإعلان التأييد الكامل له لفترة رئاسية ثالثة ثقةً في قدرته علي إدارة المرحلة الحالية داخليًا وخارجيًا في ظل توترات في المحيط الإقليمي والدولي، واستكمال عملية البناء التي بدأها.

وأضاف منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر لـ«الدستور»، أن أهالي البحر الأحمر لديهم ثقة كاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال المرحلة المقبلة وقيادة مصر للعبور بها لبر الأمان، مؤكدًا أن التحالف الوطني وأعضاءه يقدمون الدعم الكامل للمرشح الرئاسي وذلك لما قدمة من إنجازات كانت هي برنامجًا ونموذجًا للتنمية الحقيقة الملموسة التي أحدثت تغييرًا جذريًا في مختلف مناحي الحياة نحو حياة كريمة لائقة.