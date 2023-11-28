الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"معًا نُحقق التميز".. انطلاق تدريب "معايير الجودة في تقديم الخدمات" بالفيوم

تحت شعار معًا نُحقق
تحت شعار "معًا نُحقق التميز".. محافظ الفيوم يشهد انطلاق فعال

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "معايير الجودة في تقديم الخدمات" والذي يُعقد بمديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2023، تحت شعار "معًا نُحقق التميز"، ويستهدف مديري إدارات التموين، والرقابة التموينية، ومراكز الخدمة المطورة التابعة للمديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور حسن راضي بمركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة.

أعرب محافظ الفيوم عن شكره وتقديره لكافة العاملين بمديرية التموين بالفيوم، لدورهم البارز في التعامل مع الأزمات والتحديات، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، بشأن الاحتياجات الفعلية من السلع والمواد الغذائية المختلفة، الأمر الذي يُسهم فى تقليل أثر الأزمات ومواجهة التحديات، ويشعرنا جميعًا بحالة من الاطمئنان تجاه احتياجات المواطنين من السلع.

صقل مهارات وخبرات العاملين بقطاع التموين

وقدم محافظ الفيوم، الشكر والتقدير لجميع العاملين بجامعة القاهرة، لتعاونهم البنّاء مع المحافظة، ومديرية التموين، في هذا البرنامج التدريبي، وغيره من الدورات والبرامج التدريبية الأخرى، مؤكدًا أهمية هذه البرامج والدورات التدريبية، التي تُسهم بشكلٍ كبير في صقل مهارات وخبرات العاملين بقطاع التموين، وتجعلهم يتعاملون مع كافة الأزمات والتحديات بصورة إيجابية وتفاعل سريع، بما يُسهم في ضبط منظومة العمل بمنافذ البيع والأسواق.

ولفت محافظ الفيوم إلى جهود المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وكبار التجار، في دعم السلع الغذائية خاصة السكر، وتوفيره بكميات تفي احتياجات المواطنين، وبأسعار فى متناول الجميع، مؤكدًا على ضرورة توافر السلع والمواد الغذائية بكميات كبيرة بمختلف منافذ البيع، أمام المواطنين، بالاضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، وضبط التجار المخالفين والتعامل معهم بكل حزم في إطارٍ من القانون.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي "معايير الجودة في تقديم الخدمات"، انطلق اليوم الثلاثاء وتناول التعريف بـــ "ما هي الخدمة، وأنواع الخدمات، وخصائص الخدمات، وعناصر المزيج التسويقي للخدمات، وعناصر الخدمة المتميزة، والقواعد الأساسية في مجال تقديم الخدمات، ويستمر البرنامج غدًا الأربعاء، حيث يتناول مفهوم الجودة وأهميتها، وأبعاد جودة الخدمة، وعوامل نجاح الخدمات المقدمة للجمهور، وسمات ومهارات وقدرات مقدمي الخدمة للجمهور، وسلبيات مقدمي الخدمات للجمهور، ويختتم البرنامج التدريبي بعد غدٍ الخميس، حيث يتناول المقاييس والنماذج العملية، والمعايير ومقاييس الخدمة، ومعوقات جودة الخدمة وطرق التغلب عليها، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ثم ورشة عمل لتطوير مقاييس جودة الخدمات المقدمة من وزارة التموين إلى المواطنين، وقد حاضر خلال البرنامج التدريبي الدكتور حسن راضي بمركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة.

IMG-20231128-WA0049
IMG-20231128-WA0049
IMG-20231128-WA0046
IMG-20231128-WA0046
IMG-20231128-WA0043
IMG-20231128-WA0043
IMG-20231128-WA0045
IMG-20231128-WA0045
IMG-20231128-WA0048
IMG-20231128-WA0048
محافظ الفيوم انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي معايير الجودة في تقديم الخدمات الرقابة على الأسواق مديرية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

«مستقبل وطن» بالفيوم يشارك فى مؤتمر جماهيري لدعم ترشح الرئيس السيسى

بحضور 3000 مواطن.. مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" بالفيوم لدعم المرشح الرئاسى السيسى

لخروج الانتخابات بالصورة الحضارية.. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يواصل سلسلة مؤتمراته الحاشدة بالفيوم لدعم السيسى

إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

رئيس مركز إبشواى: صدور قانون التصالح الجديد انفراجة كبيرة

"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم مؤتمرا جماهيريا بمناشي الخطيب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مصرع سيدة وإصابة نجلها في حادث سير بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عاما زواجًا

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

واشنطن بوست: إسرائيل أجبرت 10 آلاف أمريكى على الانضمام لحرب غزة

أضروا بالاقتصاد القومي.. المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ4 من شركاء حسن مالك

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"