الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم بالفيوم

مصرع شخص وإصابة 2
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين “موتوسيكل وتروسيكل”، على طريق سنورس الفيوم الزراعي باتجاه قرية جبلة بدائرة مركز شرطة سنورس، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد الاشراف، مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجه نارية "موتوسيكل" مع أخرى تروسيكل على طريق الفيوم سنورس الزراعي، بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين بخاريتين على طريق الفيوم سنورس الزراعي  قرب مدخل سنورس أمام قرية جبله، ما أسفر عن مصرع شخص يدعي محمود هاشم، 55 عامًا، ويعمل بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم وإصابة 2 آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل الجثة لمشرحة مستشفي سنورس المركزي

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

نقل المصابين لمستشفى سنورس المركزي

كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم  وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين حادث تصادم دراجة نارية الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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