73.4 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في سبتمبر 2023

أظهر أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2023، عن وصول إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمته 73.4 مليار جنيه.

وقال التقرير إن قيمة إصدارات الأسهم بلغت 39.04 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 12.3 مليار جنيه، في الوقت الذي سجل فيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 6.8 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى وصول قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) إلى 6.4 مليار جنيه، موضحاً أن قيمة التمويل الاستهلاكي بلغت 4 مليارات جنيه، بالتزامن مع وصول قيمة الأوراق المخصمة إلى 3.5 مليار جنيه، لافتاً إلى وصول قيمة التمويل العقاري إلى 1.37 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 49.6 مليار جنيه حتى سبتمبر 2023، مشيراً إلى وصول قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة – إلى 2.4 تريليون جنيه، في الوقت الذي سجلت فيه قيمة أقساط التأمين المحصلة مستوى 6.2 مليار جنيه وقيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين إلى 3.9 مليار جنيه، واستثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 2.2 مليار جنيه.

وكشف التقرير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 6.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.8 مليار جنيه في شهر سبتمبر، فيما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.9 مليار جنيه في شهر سبتمبر لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1 مليار جنيه.