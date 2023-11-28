"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسى السيسي ( فيديو )

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم.

وشارك في المؤتمر الجماهيري، النائب محمد الجارحى الٱمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم عن الإنجازات التي تمت بالفيوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي البداية، أشار النائب عبد القادر الجارحي ٱمين الحزب بالمحافظة إلى أن مصر كانت ومازالت حصن أفريقيا وقلعة العرب، مؤكدا أن حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية كبيرة ومع ذلك لم تخضع ولم تنصع للاملاءات.

ومن جانبه، ٱكد النائب يوسف الشاذلي ٱمين تنظيم المحافظة أن مصر قادرة على تخطي أي صعوبات بقوة شعبها ووحدته خلف القيادة السياسية حفاظا على أمن واستقرار الدولة.

وبدوره، طالب الشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد، انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار.

فيما أكد القمص انجيلوس ممثل الكنيسة حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.