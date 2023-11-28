وول ستريت جورنال: مصر وقطر تضغطان لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، أن مصر وقطر تضغطان لاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة حركة حماس على عقد هدنة إنسانية أطول في قطاع غزة، وصولا لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت "وول ستريت جورنال"، اليوم، أن مسئولين مصريين وقطريين أكدوا أن كبار الوسطاء في عملية تبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس يضغطون على الجانبين لإطالة أمد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد التمديد الحالي لمدة يومين، وبدء محادثات حول هدنة دائمة من شأنها إنهاء الحرب تماما.

وقال المسئولون بحسب "وول ستريت جورنال"، إن وقف إطلاق النار طويل الأمد سيتطلب على الأرجح من إسرائيل وحماس تقديم تنازلات يصعب قبولها، مثل مقايضة الجنود الإسرائيليين بآلاف السجناء الفلسطينيين المحتملين في السجون الإسرائيلية.

وأكد المسئولون أن ذلك سيتطلب من إسرائيل كبح هجومها على جنوب غزة بهدف الاستيلاء على القطاع وقتل القيادة العليا لحركة حماس.

وكشف المسئولون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عن أن الهدنة المؤقتة الحالية تعمل على بناء نوع من الثقة اللازمة بين إسرائيل وحماس للمضي قدما.

لقاء قادة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية في قطر بشأن غزة

وأكد تقرير أمريكي، عن لقاء رئيسى الموساد والمخابرات المركزية الأمريكية اليوم مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن في الدوحة، بحضور مسئولين مصريين في الدوحة "للبناء على التقدم" المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن وصول مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى قطر، الثلاثاء، لعقد اجتماعات سرية مع رئيس المخابرات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري بهدف التوسط في صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الزيارة.

وقالت "واشنطن بوست" إن بيرنز سيدعو حماس وإسرائيل إلى توسيع نطاق تركيز مفاوضاتهما الجارية بشأن المحتجزين والأسرى، التي تقتصر حتى الآن على النساء والأطفال، بحيث تشمل إطلاق سراح الرجال والعسكريين أيضًا.