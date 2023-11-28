الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثانى.. لجنة التنمية المحلية تتفقد بروفة أصطفاف المعدات والسيارات استعدادا لموسم الشتاء

الفعاليات
الفعاليات

 تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان اللواء ياسر عبدالشافى بروفة أصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية والجهات الخدمية بمراكز إدفو، نصر النوبة، وكوم أمبو من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، استعدادًا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول. 

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وبناءًا على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

 

التفاصيل 

 

وأضح اللواء ياسر عبد الشافى، أن  إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإصطفاف على مدار يومين بلغ 511 معدة وسيارة منها 208 معدة وسيارة في اليوم الأول، تابعة لمركزى ومدن أسوان ودراو، أما بالنسبة لليوم الثانى، الذى ضم مراكز ومدن إدفو ونصر النوبة بإجمالي 311 معدة وسيارة تم إستعراضها داخل نطاق كل مركز حيث وصلت إلى 85 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو 85، وأيضًا 109 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو. 

 

وأكد أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.

محافظة أسوان اصطفاف معدات سيارات الكوارث الامطار السيول

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