رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"

التقى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي مع رؤساء البلديات في شمال إسرائيل، مؤكدًا أن الجيش مستعد لأي سيناريو على طول الحدود اللبنانية.

وقال هاليفي خلال اجتماع اليوم "لقد اتخذنا قرارًا صعبًا بإجلاء السكان في الشمال، وأنا ممتن تمامًا للطريقة التي أظهرت بها المرونة والصبر، وسمحت لنا بالقتال".

وأوضح هاليفي أن عودة السكان الذين تم إجلاؤهم سيتم تنسيقها مع السلطات المحلية، مشيرا إلى أنهم لن يكونوا قادرين على العودة إلى الوضع الذي كان قائما في الشمال قبل الحرب.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال "على مدى الأسابيع الثمانية الماضية، كان مقاتلو الجيش الإسرائيلي وقادتهم يقاتلون بتصميم ويدافعون عن وطننا، وسنواصل القتال ومستعدون للتطورات في الساحات الأخرى، بما في ذلك في الشمال".

ووقعت اشتباكات متكررة على طول الحدود بين إسرائيل وحزب الله والفصائل الفلسطينية في المنطقة، لكن الحدود ظلت هادئة إلى حد كبير منذ دخول وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة منذ يوم الجمعة.

جيش الاحتلال ينفي قصف المناطق اللبنانية

ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إطلاق قذائف على جنوب لبنان.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات على طول الحدود.

كما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وسائل إعلام رسمية أن القوات الإسرائيلية قصفت أهدافا في جنوب لبنان.

وأكد مسئولون أمريكيون بارزون، اليوم، أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل أن عليها تجنب "المزيد من التهجير الكبير" للمدنيين الفلسطينيين في جنوب غزة إذا جددت حملتها البرية التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس.

وأوضح المسئولون الأمريكيون بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن إدارة جو بايدن، التي تسعى إلى تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين على نطاق واسع أو النزوح الجماعي مثل ما حدث قبل التوقف المؤقت الحالي للقتال، أكدت للإسرائيليين أنه يجب عليهم العمل بدقة أكبر بكثير في جنوب غزة مما فعلوا في الشمال.