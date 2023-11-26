القاهرة الإخبارية: تعرض 55 بلدة جنوبى لبنان لقصف إسرائيلى كثيف

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد بأن النازحين من الجنوب اللبناني يعودون تدريجيًا لمنازلهم، وهناك أضرار بالغة بالمنازل والبنى التحتية والأراضي جنوبي لبنان.

هدوء نسبى بالحدود اللبنانية مقارنة بالأيام الماضية

وحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن آلاف اللبنانيين بالجنوب نزحوا جراء العدوان الإسرائيلي، وهناك 55 بلدة جنوبي لبنان تعرضت لقصف إسرائيلي كثيف.

ويوجد حسب القاهرة الإخبارية، هدوء نسبي بالحدود اللبنانية مقارنة بالأيام الماضية.