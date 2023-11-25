السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية”: إصابة سيارة تابعة لـ"اليونيفيل" بنيران الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

قوات اليونيفيل
قوات اليونيفيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن القوات الدولية لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل”، أعلنت عن إصابة سيارة تابعة لها بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بلدة عيترون جنوب لبنان.

 

وكان مراسل القاهرة الإخبارية، أحمد سنجاب، أكد أن طيران الاحتلال يحلق بشكل مكثف جنوبي لبنان، وأن بعض النازحين، عادوا من جنوب لبنان إلى منازلهم.

 

وكانت قد أكدت وسائل إعلام لبناني، تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

وتستعد المقاومة الفلسطينية "حماس" لإطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، حيث دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيّز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 

القاهرة الإخبارية القوات الدولية لحفظ السلام اليونيفيل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

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