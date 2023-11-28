كتبه "الأرشذياكون".. الإكليريكية تُحيي نشيدها التراثي في عيدها السنوي

تحتفل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المعروف بدير المُحرق، بالعيد السنوي للكليات الإكليريكية، وبهذه المُناسبة أطلقت الكلية «نَشِيدُ الْكُلِّيَّة الإِكْلِيرِيكِيَّة اللَّاهُوتِيَّة» في صورة مُسجلة عصرية، في إطار إحياء الأناشيد القديمة، وهو ما اتبعته مسبقًا في عدة تسجيلات مثل لحن «كالوس» المعروف بنغمته المقاربة للنشيد الوطني المصري، وهو لحن يُستخدم في استقبال بابا الكنيسة المصرية.

بالعودة إلى نَشِيدُ الْكُلِّيَّة الإِكْلِيرِيكِيَّة اللَّاهُوتِيَّة فقد كتبه خالد الذكر.. الأرشذياكون والمُعترف بقداسته مؤخرًا من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «حبيب جرجس»، وهو أحد الكوادر والأعمدة المسيحية في العصر الحديث، بصفته صانع نهضة الكلية اللاهوتية المعروفة ب«الإكلريكية» ومؤسس مدارس التربية الكنسية المعروفة ب«مدارس الأحد».

بينما لحنه المعلم ميخائيل جرجس البتانوني، وهو أحد أشهر مرتلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الإطلاق، فقد كان مرتلًا له قدرة على تسلم وتسليم الألحان التراثية القبطية، بشكل متقن مما كطان له عظيم الآثر وحفظها من الاندثار والضياع.

مشاركة حبيب جرجس وميخائيل البتانوني في العمل أعطاه شانًا بالغًا في نفوس الأقباط، مما دفع الكلية الإكليركية؛ لإعادة أحياؤه حرصًا منها على انثاره وعرفانًا بجميل كليهما.

يأتي نَشِيدُ الْكُلِّيَّة الإِكْلِيرِيكِيَّة اللَّاهُوتِيَّة تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق العامر ومدير الكلية الإكليريكية، وتحت إشراف الراهب القس أرساني المُحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية، وتنسيق الإكليريكي مينا ناجح.

كما شارك في عملية الإحياء خورس إكليريكية دير المُحرق والقمص توما ناجي، اللذان كان لهما الأداء، والشماس الإكليريكي بيشوي جرجس الذي قام بالترجمة، والموزع الموسيقي روماني ميشيل، ومهندس الصوت أبانوب رشدي، والمصور والمخرج مينا ظريف.

كلمات نَشِيدُ الكُلِّيَةِ الإِكْلِيرِيكِيَّة

1- مَعْهَدَ اللاهوتِ يا نورَ الهُدَى في مَغَانيهِ يَنَابيعُ الصَّلَاح

سَنُحيِّيهِ ونُشْدِيه الثَّنَاء ما بَدَتْ في الكَوْنِ أنوَارُ الصَّبَاح

ق. سَنُحيِّيهِ ونُشْدِيه الثَّنَاء ما بَدَتْ في الكَوْنِ أنوَارُ الصَّبَاح

2- قَدْ رَشَفْنَا العِلْمَ مِنْهُ والتُّقَى وسُقِينا الحُبَّ فِيهِ والصَّفَاء

مِن كِتَابِ اللهِ إِنَّا نَرْتَوِي مِنْ مَعِينٍ فِيهِ للنَّفْسِ شِفاء



3- نَطْلُبُ النِّعْمَةَ مِنْ بَحْرِ الفِدَاء ونُرَجِّي الرُّشْدَ مِنْ نُورِ الكِتَاب

ونَقولُ العَوْنَ يا رَبَّ العُلَا وَفِّقْ الشَّعْبَ إلَى نَهْجِ الصَّوَاب



4- نَحْمِلُ الأَنْوَارَ لِلقَوْمِ الأُولَى فِي سُبَاتٍ فِي دُجَى اللَّيْلِ البَهِيم

قَائِدينَ الشَّعْبَ أَطْهارًا إِلَى غِبْطَةِ الأَبْرارِ في دَارِ النَّعِيم



5- فَلْنُحاضِرُ بِثَبَاتٍ وجِهَاد ناشِرِينَ الحَقَّ والدِّينَ الصَّحِيح

سَالِكِينَ الرُّشْدَ والتَّقْوَى كَمَا يَقْتَضِيهِ نُورُ إِنْجِيلِ المَسِيح



6- مَعْهَدَ الأَرْوَاحِ هَذَا قَلْبُنَا يَحْنُو نَحْوَ الأُمِّ طَبْعًا كُلَّ حِين

وَحَنِينُ الاِبْنِ مَا طَالَ النَّوَى كَحَنِين الطَّيْرِ لِلْوَكْرِ الأَمِين



7- قَدْ عَقَدْنَا العَزْمَ أَنْ نُحْيِي بِهِ ذِكْرَيَاتِ الأُمَنَاءِ المُخْلِصِين

حَافِظِينَ العَهْدَ لِلْأُمِّ الرَّؤُوم إِنْ نَسَيْنَا العَهْدَ كُنَّا جَاحِدِين



8- فَابْسِطُوا الأَيْدِي إِلَى رَبِّ السَّمَاء أَنْ يُقَوِّي غِبْطَةَ البَابَا الجَلِيل

ناهِضًَا بِالشَّعْبِ فِي نَشْرِ الهُدَى نَاعِمًا بِالمَجْدِ والعُمْرِ الطَّوِيل

زَادَ عِزًا ونَعِيمًا وَهُدَى وَهَنَاءً وفَخَارًا لِلْمَدَى