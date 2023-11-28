الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة سوار الغينى تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكان في استقبال البعثة مسئولو العلاقات العامة بالنادي.

مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلًا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

وكان الزمالك فاز على أبوسليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها، غدًا الأربعاء، باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جلسة معتمد

ومن ناحية أخرى عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الأبيض، على هامش مران أمس الإثنين الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث معتمد جمال مع سيف الجزيري عقب انتهاء الجزء الأول من التقسيمة التي خاضها اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة أبوسليم الليبي في الكونفيدرالية خلال مران الأمس.

ومنح القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بعض التعليمات الفنية للمهاجم التونسي لتنفيذها في الجزء الأخير من التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان فريق الزمالك فاز على أبوسليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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