احذر الجلوس لساعات طويلة يعرضك لمشكلات صحية خطيرة.. وهذه الحلول

لا يعلم الكثير منا أن الجلوس لساعات طويلة يتسب في الإصابة الكثير من المشكلات الصحية، وهو ما يجعل معظمنا يقضي ساعات طويلة جالسا على الكرسي فى العمل دون العلم أن هذا الأمر قد يتسب في الكثير من المشكلات الصحية.

العمود الفقرى مهدد بالخطر نتيجة الجلوس لساعات طويلة

ووفقا لما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك مجدموعة منا لمخاطر التى تتعرض لها نتيجة الجلوس لفترات طويلة والتى تتمثل أهمها في، التعرض للإصابة بزيادة الوزن، فالجلوس لفترات طويلة قد يعرضك للإصابة بالسمنة وذلك نتيجة عدم الحركة المستمرة، إلي جانب ذلك يتسبب الجلوس لفترات طويلة في التعرض للإصابة بانحراف العمود الفقري يتسبب الجلوس فترة طويلة في وضعية سيئة لعمودنا الفقري، خاصة أن هناكا لكثير ممن يجلسوا أثناء العمل لا يتأكدوا من الجلوس بوضعية صحيحة وهو ما يزيد من إحتمالية التعرض للإصابة بمشكلات في العمود الفقري، ومن ضمن المشكلات الصحية الإصابة بضمور العضلات.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فمن ضمن المشكلات الصحية التى يتعرض لها المرء نتيجة الجلوس لساعات طويلة ضعف الدورة الدموية بالساقين، إلي جانب ذلك يتسبب الجلوس لساعات طويلة فى وجود مشكلات صحية في الجهاز الهضمي، والتى تتمثل أهمها في الإصابة بالإمساك ، إلي جانب ذلك عدم تنشيط الدورة الدموية في الجسم، كما يتسبب الجلوس لساعات طويلة في التعرض للغصابة بالتوتر والقلق وعدم الإحساس بالراحة.

ففي حال كان العمل الخاص بك يتطلب الجلوس لساعات طويلة يجب عليك القيام كل ساعة على الأقل والتمشية، ومن ثم الجلوس مرة آخري، إلي جانب ذلك يجب الحرص على الجلولس بوضعية صحيحة أثناء الجلوس والتأكد من تناول الماء خلال الفترة التى تجلس فيها.