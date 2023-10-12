الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تتفادى الإصابة بآلام العمود الفقري خلال ساعات العمل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

 

يعاني الكثير منا من آلام العمود الفقري، والرقبة، بسبب الجلوس لساعات طويلة خلال ساعات العمل، وخاصة إذا كانت وضعية الجلوس بشكل خاطئ، وفي تلك الحالة يمكن للعلاج المنزلي أن يجدي نفعًا، ونادرًا ما يتطلب الأمر اللجوء للجراحة، إذا تم علاج الأمر في البداية، لتفادي حدوث مضاعفات.

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أسباب آلام العمود الفقري

 

تحدث آلام العمود الفقري نتيجة إجهاد العضلات أو الأربطة، نتيجة الحركات المفاجئة أو رفع الأثقال، أو نتيجة حدوث التهاب مفصلي أسفل الظهر، والتهاب الفقرات، وهشاشة العظام، والتدخين، وقلة ممارسة الرياضة، والجلوس أو الوقوف لساعات طويلة.

 

أعراض إصابة العمود الفقري

 من أبرز أعراض إصابة العمود الفقري، الشعور بألم في العضلات والإحساس بألم حارق أو ألم يشبه الطعن، ويمكن أن ينتشر الألم أيضًا إلى أسفل الساق، وقد يؤدي انحناء الساق أو رفعها أو الوقوف أو المشي عليها إلى زيادة الأمر سوءًا، وقد تتحسن آلام الظهر تدريجيًا، باللجوء إلى الراحة وممارسة الرياضة، وقد يستمر الألم لعدة أسابيع، ويصاحبه فقدان الوزن، وآلام في الأمعاء، وضعف بعضلات الساق.

 

سبل الوقاية من إصابات العمود الفقري

يمكن تحقيق ذلك من خلال الحفاظ على الوزن الصحي، وممارسة الرياضة بشكل تدريجي للتقليل من نسبة إصابة بألم الظهر، والحرص على عدم رفع الأوزان الثقيلة، وفي حالة الاضطرار لذلك يراعى حملها بطريقة صحيحة حتى لا تتأثر العضلات وفقرات العمود الفقري، وتناول طعام صحي ومتوازن يحتوي على يحتوي على جميع العناصر الغذائية وخاصة الكالسيوم، وأخذ قسط من الراحة بين أوقات العمل الطويلة، أو المشي، أو الوقوف خلال أوقات العمل، والحرص على شرب كميات مناسبة من السوائل والمياه على مدار اليوم، واستخدام كمادات المياه الدافئة على المنطقة المصابة في حالة الشعور بالألم، وتناول المسكنات تحت إشراف الطبيب.

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