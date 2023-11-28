الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات في عين شمس

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليفة مسعود على وعضوية المستشارين سمير جابر على وطارق محمود محمد وهشام عبدالمعز الغمراوي وأمانة سر عامر علي وأحمد رضا.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وأحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا.

ونص أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز جوهرًا مخدرًا بقصد الاتجار «lndazol carboxamides» وحازا وأحرز جوهرًا مخدرًا بقصد التعاطي «الحشيش، الميثامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

محكمة جنايات القاهرة المواد المخدرة بمنطقة عين شمس المستشار خليفة مسعود

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