الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة سيارة في الأميرية لمحكمة الجنح

المتهمين
المتهمين

أحالت نيابة الأميرية، اليوم، عاطلين لمحكمة الجنح لاتهامهم بسرقة سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة القسم.

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وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم جريمة سرقة السيارة بغرض التنزه بها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الأميرية من أحد الأشخاص يفيد بسرقة سيارته أمام محل سكنة بمنطقة الأميرية وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المتهمين نيابة الأميرية عاطلين سرقة السيارة قسم شرطة الأميرية الإجراءات القانونية

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