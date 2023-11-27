الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"توكتوك" يكشف الستار عن أخطر عصابات سرقة المساكن فى مدينة بدر

المتهمين
المتهمين

جريمة سرقة لدراجة نارية توكتوك، قادت ضباط الـمباحث بمدينة بدر، لحل لغز أخطر عصابات سرقة المساكن بالمدينة، والقبض عليهم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق، أنهم توجهوا لسرقة توكتوك من أمام أحد العقارات بمدينة بدر ملك أحد المواطنين، وفروا للوكر الخاص بهم.

وبتطوير مناقشة المتهم كشف عن مفاجأة، حيث تبين أنه قام بسرقة عدد من الوحدات السكنية بدائرة القسم بمشاركة صاحب محل يقتصر دوره على شراء المسروقات منه، وكشف المتهم أنه نجح في تنفيذ 4 جرائم عن طريق استخدام إسلوب كسر باب الشقة.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة بدر من (سائق- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مركبة التوك توك خاصته من أمام العقار محل سكنه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد وجيه مفتش مباحث الشروق وبدر لكشف لغز الواقعة، وتوصلت تحريات المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث بدر أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها 

عصابة مدينة بدر مباحث بدر مباحث القاهرة مدير أمن القاهرة مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء عمرو إبراهيم سرقة مركبة التوك توك

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