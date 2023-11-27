استمرار حبس عصابة الهيروين في بدر 15 يوما

بعد اعترافات تفصليلية من أفراد التشكيل العصابي المكون من 3 أشخاص، بحيازتهم للهيروين المخدر بقصد الاتجار وترويجه على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة من تجارتهم المشبوهة، أمام جهات التحقيق في مدينة بدر، أصدر قاضي المعارضات قرارا باستمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان ضباط مباحث بدر قد تمكنوا من ضبط المتهمين الثلاثة وبحجوزتهم كمية من الهيروين المخدر، حيث أقروا بحيازتهم للمواد المخدر بقصد الاتجار وبيعها على عملائهم من المدمنين، فأحيلوا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة إرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها.