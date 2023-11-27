الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس عصابة الهيروين في بدر 15 يوما

هيروين
هيروين

بعد اعترافات تفصليلية من أفراد التشكيل العصابي المكون من 3 أشخاص، بحيازتهم للهيروين المخدر بقصد الاتجار وترويجه على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة من تجارتهم المشبوهة، أمام جهات التحقيق في مدينة بدر، أصدر قاضي المعارضات قرارا باستمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان ضباط مباحث بدر قد تمكنوا من ضبط المتهمين الثلاثة وبحجوزتهم كمية من الهيروين المخدر، حيث أقروا بحيازتهم للمواد المخدر بقصد الاتجار وبيعها على عملائهم من المدمنين، فأحيلوا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة إرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

التشكيل العصابي حيازتهم للهيروين المخدر مدينة بدر ضباط مباحث بدر النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات المعمل الكيماوي

الأكثر قراءة

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

داعية إسلامى: هؤلاء قلوبهم تصدأ ولا تعرف الحق ولا الحب

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع الجزيري ويستعيد هذا الثنائي أمام فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟