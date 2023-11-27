الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالنصب على مواطن لسرقته بقنا

متهمين
متهمين

كشف عناصر  تشكيل عصابي  في مركز نقادة بمحافظة قنا عن تفاصيل أغرب جريمة نصب قاموا بارتكابها والاستيلاء على أموال أحد المواطنين، وذلك أثناء إدلائهما بالاعترافات أمام جهات التحقيق التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهمان عن أنهما قاما بعرض سيارة بأقل من سعرها على غير الحقيقة، وذلك لاصطياد ضحية لهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح المتهمان أنهما عقب قيامهما بعرض تلك السيارة، تواصل هاتفيًا معهم أحد المواطنين، واتفقا على التقابل بدائرة المركز عقب الاتفاق على سعر السيارة.

وكشف المتهمان عن أنه عقب وصول الضحية للمكان المتفق عليه، قاما بالاستيلاء منه على حقيبة النقود ولاذا بالفرار، حتى ألقي القبض عليهما.

وقد واجهت جهات التحقيق المتهمين بالضحية وتعرف عليهما واتهمهما بالنصب وسرقة أمواله.

كان ضباط مباحث مركز نقادة قد ألقوا القبض على مرتكبي الواقعة، مقيمين بدائرة المركز وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة جزء من المبلغ المالى، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

تشكيل عصابي مركز نقادة بمحافظة قنا جهات التحقيق ضباط مباحث مركز نقادة عصابة نقادة

الأكثر قراءة

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

"بصور نفسي".. اعترافات تفصيلية لإنجي حمادة تروج فيديوهات جنسية

ضياء رشوان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل المرحلة الرابعة من تبادل الأسرى

"خطة النواب" تكشف حقيقة تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الرقب: أتوقع هجومًا عنيفًا على غزة بعد تسليم الأسرى الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟