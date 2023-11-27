حبس المتهمين بالنصب على مواطن لسرقته بقنا

كشف عناصر تشكيل عصابي في مركز نقادة بمحافظة قنا عن تفاصيل أغرب جريمة نصب قاموا بارتكابها والاستيلاء على أموال أحد المواطنين، وذلك أثناء إدلائهما بالاعترافات أمام جهات التحقيق التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهمان عن أنهما قاما بعرض سيارة بأقل من سعرها على غير الحقيقة، وذلك لاصطياد ضحية لهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح المتهمان أنهما عقب قيامهما بعرض تلك السيارة، تواصل هاتفيًا معهم أحد المواطنين، واتفقا على التقابل بدائرة المركز عقب الاتفاق على سعر السيارة.

وكشف المتهمان عن أنه عقب وصول الضحية للمكان المتفق عليه، قاما بالاستيلاء منه على حقيبة النقود ولاذا بالفرار، حتى ألقي القبض عليهما.

وقد واجهت جهات التحقيق المتهمين بالضحية وتعرف عليهما واتهمهما بالنصب وسرقة أمواله.

كان ضباط مباحث مركز نقادة قد ألقوا القبض على مرتكبي الواقعة، مقيمين بدائرة المركز وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة جزء من المبلغ المالى، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.