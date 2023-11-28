الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«مياه المنوفية»: خطة لتطهير شبكات الصرف الصحى استعدادا لأمطار الشتاء

تطهير الشبكات
تطهير الشبكات

وجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها وللتعامل مع الطوارئ والأزمات.

وأشار إلي أن الأفرع التابعة للشركة تنفذ خطة تطهير دورية لخطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى بالإضافة إلى تفعيل خطة طارئة فى أوقات الازمات للإستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

وأضاف أن الشركة تسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين تزامنًا مع دخول فصل الشتاء ومايصاحبه من سقوط أمطار لضمان عدم الإنسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات، مطالبًا المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء المخلفات بها والإبلاغ عن أغطية البلاعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة لإستبدالها بأخرى جديدة حرصًا على سلامة المواطنين وحفاظًا علي  الشبكات.

 

تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار 

علي صعيد آخر، كان قد واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع حالة الطوارئ بأفرع الشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق  على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

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