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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في ذكرى وفاتها.. محطات في حياة دلوعة السينما المصرية شادية (فيديو)

8 الصبح
8 الصبح

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد محطات في حياة دلوعة السينما المصرية الفنانة شادية.

محطات في حياة دلوعة السينما:

-ولدت في 8 فبراير 1931.

-تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما.

-ولدت في منطقة الحلمية الجديدة بحي عابدين وكان والدها المهندس الزراعي أحمد كمال.

-اختار لها والدها اسم "فاطمة" وعرفت في السينما باسم "شادية".

-بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 حتى 1984 قدمت خلالها عددًا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية.

-قدمت حوالي 112 فيلمًا و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة.

-بدايتها كانت على يد المخرج أحمد بدرخان ورشحها لحلمي رفلة لدور البطولة أمام محمد فوزي في أول فيلم من إنتاجه بعنوان "العقل في إجازة".

-حققت إيردات عالية للمنتج أنور وجدي في أفلام "ليلة العيد" عام 1949، "ليلة الحنة" عام 1951.

-وقفت لأول مرة على خشبة المسرح لتقدم "ريا وسكينة" مع سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي.

-اعتزلت الفن عندما أكملت عامها الخمسين.

-توفيت في 28 نوفمبر عام 2017 عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض.

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