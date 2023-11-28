في ذكرى وفاتها.. محطات في حياة دلوعة السينما المصرية شادية (فيديو)
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد محطات في حياة دلوعة السينما المصرية الفنانة شادية.
محطات في حياة دلوعة السينما:
-ولدت في 8 فبراير 1931.
-تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما.
-ولدت في منطقة الحلمية الجديدة بحي عابدين وكان والدها المهندس الزراعي أحمد كمال.
-اختار لها والدها اسم "فاطمة" وعرفت في السينما باسم "شادية".
-بدأت مسيرتها الفنية عام 1947 حتى 1984 قدمت خلالها عددًا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية.
-قدمت حوالي 112 فيلمًا و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة.
-بدايتها كانت على يد المخرج أحمد بدرخان ورشحها لحلمي رفلة لدور البطولة أمام محمد فوزي في أول فيلم من إنتاجه بعنوان "العقل في إجازة".
-حققت إيردات عالية للمنتج أنور وجدي في أفلام "ليلة العيد" عام 1949، "ليلة الحنة" عام 1951.
-وقفت لأول مرة على خشبة المسرح لتقدم "ريا وسكينة" مع سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي.
-اعتزلت الفن عندما أكملت عامها الخمسين.
-توفيت في 28 نوفمبر عام 2017 عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض.