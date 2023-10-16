الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"يا ريت تسبوني في حالى".. كواليس طلاق شادية وعزيز فتحي

الفنانة شادية
الفنانة شادية

أخبار المشاهير والنجوم الأكثر تداولًا بين الناس، الفنانة شادية كانت إحدى نجمات زمن الفن الجميل، وأخبارها والشائعات التي أطقت حول حياتها كانت مادة مُثيرة لفضول ملايين المصريين.

عام 1958، نشرت مجلة الكواكب في عددها رقم 376 المنشور يوم 14 أكتوبر، خبرًا عن طلاق شادية وعزيز فتحي.

وقالت المجلة: "لا يزال خبر طلاق شادية، يتارجح بين التصديق والتكذيب ولا تزال الشائعات تحيط بها وبعزيز فتحى، وقد حاولنا أن نخرج شادية عن صمتها حاولنا أن نجعلها تؤكد الخير أو تنفيه ولكنها أصرت على ألا تقول شئيَا عن هذا الموضوع.
الحديث التالى دار بين شادية واحد محررى الكواكب، قال المحرر: مدام شادية، أنا عايز أحصل منك على الحقيقة، لازم تكذبى أو تؤكدى الإشاعات والأخبار المنتشرة فى الوسط الفنى وكان صوت شادية متهدجَا مختنقا حين قالت: دى مسائل شخصية، الناس بتدخلوا فيها ليه؟: أنا مش هقول حاجة أبدا وخصوصياتي لا تهم أحد. 

"تعلمت منه الوضوح".. نجلاء فتحى تكشف أسرار فيلم "روعة الحب" مع رشدى أباظة

خصوصياتي لا تهم أحد 

ورد المحرر: لكن الناس لن يسكتوا، سيتكلمون رغم سكوتك  برده مش هاتكلم، ليه الناس مصرين على التدخل فى شئونى: كفاية "البلاوى " اللى أنا فيها، مش هأتكلم، أعمل معروف، طيب أ قابلك ؟: لا،  مش هقابل حد ولا هاتكلم مع حد، بعدين بعدين.

حوار بين عزيز فتحي وشادية
وفى طرقات “استوديو الأهرام” تعلو همسات تقول إن شادية قبل طلاقها شاهدت زوجها عزيز فتحى يسير برفقة حسين حلمى المهندس الذى دخل ميدان الإخراج، وسألت شادية زوجها عنه، فأجابها أنه عرض عليه العمل فى السينما، فثارت شادية وغضبت.

txt

بعد استغاثة نجلاء فتحى.. "سارقو النحاس الأصفر" يطاردون مشروع "عاش هنا" بالمحافظات


أسباب طلاق شادية من عزيز فتحي
ويؤكد بعض المتصلين بها أن هذا من أول أسباب الخلاف الرئيسة بين شادية وعزيز والبعض الآخر يؤكد أن شادية قد أحبت عزيز فتحى فى أيام زواجهما الأخيرة وبدأت تغارعليه بشدة.

وأوضح التقرير آنذاك، أن شادية تقضى وقتها متنقلة بين منزل والدتها وشقة أختها سعاد بالعجوزة  ثم شقتها هى، لتسأل خادمتها عن الأخبار وقد سئل فريد عن الخبر فقال: هذا الأمر يعنيها ولا يعنينى.

اقرأ ايضًا:

«لا تذكريني».. لماذا شنت لبنى عبد العزيز حملة صحفية ضد شادية؟

الفنانة شادية طلاق شادية وعزيز فتحي خبر طلاق شادية حوار بين عزيز فتحي وشادية أسباب طلاق شادية من عزيز فتحي عزيز فتحي شادية

مواد متعلقة

شادية الجمل: التحالف الوطني للعمل الأهلي حقق إنجازات عدة

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الإحصاء: 183 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 7 أشهر

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب