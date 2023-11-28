من المواعيد إلى المنتجات.. كل ما تريد معرفته عن معرض أخميم وحجازة 2023

تنظم جمعية الصعيد للتربية والتنمية معرضها السنوي باسم "معرض أخميم وحجازة" 2023، وذلك يوم الخميس 30 نوفمبر وينتهي يوم السبت 9 ديسمبر.

مواعيد المعرض

يقدم المعرض منتجات مركز الخدمة الجماعية بأخميم من المنسوجات اليدوية والتطريز التراثي ولوحات الفن التلقائي الحر، وكذلك منتجات ورشة الأخشاب في حجازة.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا إلى 8 مساء في مقر جمعية الصعيد للتربية والتنمية، في 65 شارع القبيسي بالظاهر، في رمسيس.

معرض أخميم وحجازة

أبرز منتجات معرض أخميم وحجازة

تتنوع المنتجات المصنوعة بأيدٍ مصرية، في معرض أخميم وحجازة، إذ يقدم المعرض عددا كبيرا من اللوحات الفينة، رسمتها فنانات الجمعية من الصعيد.

وفي تصريح سابق للكاتبة لولا لحام، مديرة بجمعية الصعيد، قالت لـ"الدستور" إن أبرز ما يميز رسومات سيدات أخميم، هو الفن التلقائي، وهو مختلف قليلًا عن الرسم العادى لأنه يتطلب خروج الفنانات من البيت إلى الرحلات لمشاهدة المناظر الطبيعة المختلفة التي تخزنها في ذاكرتها حتى تشكل بها لوحاتها للتعبيرعن تلك المناظر الطبيعية.

كما يقدم المعرض عددا كبيرا من المنسوجات اليديوية، التى صنعتها بيدها أيضًا فنانات الصعيد، بأشكال مختلفة من وحى البيئة الريفية والمصرية، كما تتميز المنسوجات بالتطريز التراثي الأصيل.

كما يمكن الاختيار ما بين عدد كبير من الشيلان، المطرزة برسومات تراثية، وبألوان متنوعة وزاهية، صنعتها فنانات أخميم.

يوجد أيضًا فى المعرض عدد كبير من المنتجات المزينة بلوحات الفن التلقائي لفنانات أخميم، فإذا كنت محبا لهذا الفن الطبيعي، ولا يمكنك اقتناء لوحة كبيرة الحجم، فلديك خيار "المج" المزين برسومات لوحات سيدات أخميم بشكل مصغر.

ويقدم المعرض أيضا مجموعة متنوعة من حقائب وحافظات من الجلد، مزينة برسومات فنية من وحى الحياة الريفية، والتراثية، وحقائب من القماش بألوان وتصاميم شبابية ممتزجة بلمسة تراثية، وما يميزها أنها مصنوعة من خامات صديقة للبيئة.

معرض أخميم وحجازة

ويشتهر المعرض أيضا مجموعة كبيرة من منتجات ورشة الأخشاب في حجازة، التى تتكون من أطباق وملاعق مصنوعة من خشب السرسوع، مصنوعة بأشكال فنية، بأيدي فنانس حجازة، وتذه الأوانى تتكيز بأنها صحية لوضع الطعام بها وصديقة للبيئة.