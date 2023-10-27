الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المهن الحرة واليدوية في فلسطين: تقنيات تراثية تروي الهوية الفلسطينية

ارشيفية
ارشيفية

تعد المهن الحرة واليدوية جزءًا هامًا من التراث الثقافي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، وتمتاز هذه المهن بالتقنيات التقليدية والمهارات الفنية العريقة التي تمت توريثها عبر الأجيال، حيث تلعب هذه المهن دورًا مهمًا في تعزيز الثقافة والهوية الفلسطينية.

وتشتهر فلسطين بمجموعة متنوعة من المهن الحرة واليدوية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي للبلاد، من صناعة الخزف والفخار إلى صناعة الخشب وصناعة الزجاج والحرير والمجوهرات، تتمتع هذه المهن بتاريخ طويل وتقنيات متقدمة تعكس روح الإبداع والمهارة.

إن هذه المهن الحرة واليدوية لا تقدم فقط منتجات فنية فريدة من نوعها، بل تلعب أيضًا دورًا هامًا في توفير فرص العمل والدخل للعديد من الأفراد والعائلات في فلسطين. إن دعم هذه المهن يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.

ويستعرض "الدستور" بعض المهن الحرة واليدوية التي يتميز بها الشعب الفلسطيني:

صناعة الخزف والفخار

تشتهر مدن فلسطينية مثل نابلس وحلحول بصناعة الخزف والفخار التقليدي، ويتم استخدام تقنيات تشكيل الصلصال والطباعة على الفخار لإنتاج قطع فنية فريدة من نوعها مثل الأواني والأطباق والزخارف.

صناعة الخشب

يُعتبر نجارو الخشب في فلسطين من أكثر المهن انتشارًا، حيث يستخدمون مهاراتهم في صنع الأثاث التقليدي والديكورات الخشبية المميزة.

التطريز والحياكة

يُعد التطريز والحياكة من المهارات الشائعة في فلسطين، حيث يستخدم النساء تقنيات التطريز الفلسطينية التقليدية لإضفاء لمسة فنية على الملابس والأقمشة.

صناعة المجوهرات

تشتهر مدن فلسطينية مثل الخليل وبيت لحم بصناعة المجوهرات التقليدية، حيث يُصنع الخواتم والأساور والقلائد من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.

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صناعة السجاد

تُعد صناعة السجاد من أبرز المهارات التقليدية في فلسطين، حيث يُصنع السجاد بألوانه وزخارفه المميزة يدويًا باستخدام تقنيات الحياكة التقليدية.

وتظهر هذه المهن التراثية التفاني والموهبة لدى الشعب الفلسطيني، كما تُسهم في تعزيز التواصل الثقافي والتجارة المحلية.

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