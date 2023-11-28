الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: شعرتُ بالرعب بعد عرض طلاب فلسطينين لإطلاق نار فى ولاية فيرمونت

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، عن صدمته بشأن حادثة إطلاق نار أصيب خلالها 3 طلاب جامعيين من أصل فلسطيني السبت الماضي، في مدينة بيرلينجتون بولاية فيرمونت شمال شرقي الولايات المتحدة، قائلًا إنه "شعر بالرعب".

 

وأوضح الرئيس الأمريكي -في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني منذ قليل "لقد شعرنا أنا وجيل (زوجة بايدن) بالرعب عندما علمنا أن ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني، اثنان منهم مواطنون أمريكيون، قد تعرضوا لإطلاق النار يوم السبت في بيرلينجتون بفيرمونت. لقد كانوا يقضون عيد الشكر مجتمعين مع العائلة والأحباء".

 

وقال بايدن -في البيان- "ننضم إلى الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد في الصلاة من أجل شفائهم الكامل، ونرسل تعازينا العميقة لعائلاتهم. وبينما ننتظر المزيد من الحقائق، فإننا نعلم أنه لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف أو الكراهية في الولايات المتحدة".

 

وشدد على أنه "لا ينبغي لأي شخص أن يقلق بشأن التعرض لإطلاق النار أثناء ممارسة حياته اليومية".

 

كان الطلاب هشام عورتاني من جامعة "براون" في رود آيلاند، وتحسين أحمد من جامعة "ترينيتي" في ولاية كونيتيكت، وكنان عبدالحميد من جامعة "هافرفورد" في بنسلفانيا، قد تعرضوا لإطلاق النار بالقرب من جامعة "فيرمونت" يوم السبت، ويتلقون العلاج الآن من إصابات مختلفة.

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