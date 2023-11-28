الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستقبل وطن جنوب سيناء: بدء تسليم كارنيهات العضوية لهيئة مكاتب الحزب بالمحافظة

كارنيهات العضوية
كارنيهات العضوية

أعلن الدكتور تامر كمال أمين العضوية بحزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء عن وصول كارنيهات الصفة الحزبية لأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة وهيئات المراكز وهيئات مكاتب الأمانات بالمحافظة.

 

وأضاف أمين العضوية، أنه تم تسليم أمين المركز كارنيهات الأمانة لبدء توزيعها على أمناء الأمانات النوعية، كما تم تسليم هيئة مكتب المحافظة الكارنيهات الخاصة بالأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكاتبهم بالصفة الحزبية، مشيرًا إلي أنه يتم تجهيز كارنيهات العضوية الأخري تمهيدًا للبدء في توزيعها علي كل من تقدم باستمارة الإنضمام للحزب.

 

ووجه أمين العضوية بجنوب سيناء، الشكر لأمين العضوية المركزية النائب شريف الجابري لسرعة الاستجابه لطلبات أمانة العضوية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تضمنت استخراج الكارنيهات لمدة عام من وقت اصدار الكارنيهات، والبدء في استخراج كارنيهات العضوية لجميع العاملين بالمحافظة بغض النظر عن الإقامة ببعض الشروط البسيطة، وكذا تغير شكل الكارنيهات التنظيمية.

 

وكانت أمانة جنوب سيناء لحزب مستقبل وطن قد أعلنت أمس تشكيل هيئة المكتب لعدد من الأمانات داخل المحافظة. 

 

وذكر بيان صادر عن حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنه 1977 والخاص  بالأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى نظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناء على التكليف الصادر من الأمانة العامة بشأن ذلك قرر أمين المحافظة النائب جيفارا محمد الجافي عدد من للقرارات بينها الآتي:

 

تكليف تامر كمال محمد بمنصب أمين العضوية، تكليف أحمد جمال مرسي بمنصب أمين شئون البيئة والطاقة، وتكلي  دعاء حمدي متولي بمنصب أمين ذوي الإعاقة، تكليف محمد عبد العزيز محمد جبر بمنصب أمين العمل الجماهيري، تكليف عمر مختار دويني بمنصب أمين الشئون القانونية، وتكليف ممدوح إبراهيم أحمد الشاذلي بمنصب أمين العمال والفلاحين،  تكليف محمد رجب عبد النبي بمنصب أمين الاعلام.

حزب مستقبل وطن سيناء جنوب سيناء كارنيهات

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