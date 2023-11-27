الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل هيئة مكتب حزب مستقبل وطن فى جنوب سيناء

النائب جيفارا الجافي
النائب جيفارا الجافي

أعلنت أمانة جنوب سيناء لحزب مستقبل وطن تشكيل هيئة المكتب لعدد من الأمانات داخل المحافظة. 

وذكر بيان صادر عن حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنه 1977 والخاص  بالأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى نظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناء على التكليف الصادر من الأمانة العامة بشأن ذلك قرر أمين المحافظة النائب جيفارا محمد الجافي عدد من للقرارات بينها الآتي: 

 

أمانة الإعلام 

تكليف محمد رجب عبد النبي بمنصب أمين الاعلام، وتكليف محمد مصطفى عبد المنعم ومحمد علاء الدين أحمد وغريب يوسف محمد أمناء مساعدين. 

 

أمانة العضوية 

كما قرر أمين جنوب سيناء تكليف تامر كمال محمد بمنصب أمين العضوية،  وإبراهيم أبوهاشم محمد ومحمد محمود إسماعيل وأحمد فتحي محمد أمناء مساعدين. 

 

أمانة العمال والفلاحين 

وتكليف ممدوح إبراهيم أحمد الشاذلي بمنصب أمين العمال والفلاحين، وأحمد عبدالمجيد مهدي وأشرف علي سيد ولطفي عباس محمد أمناء مساعدين.

 

أمانة الشئون القانونية 

كما كلف الجافي عمر مختار دويني بمنصب أمين الشئون القانونية،  ومحمود مجدي عبد المنعم وعبد الرحمن محمد سالمان وإسلام حافظ حسن أمناء مساعدين. 

 

أمانة العمل الجماهيري 

وكلف أمين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء تكليف محمد عبد العزيز محمد جبر بمنصب أمين العمل الجماهيري، وتسيلة زيدان علي عطوة ومحمد أحمد ألماظ وشيماء نجيب حسن أمناء مساعدين.

 

أمانة ذوي الإعاقة 

كما كلف الجافي دعاء حمدي متولي بمنصب أمين ذوي الإعاقة وصالح نصر صالح وأحمد محمد عباس وأسماء ربيع السيد أمناء مساعدين. 

 

أمانة شئون البيئة والطاقة

وكلف النائب جيفارا الجافي، أحمد جمال مرسي بمنصب أمين شئون البيئة والطاقة، وكريم ياسر محمد وعبد الحميد السيد سليمان وخالد إبراهيم العبيدي أمناء مساعدين. 

تشكيل حزب هيئة المكتب مستقبل وطن جنوب سيناء سيناء

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجارات ضخمة فى مطار حرير العسكرى بمحافظة أربيل العراقية

عاجل.. إعلام عبرى: تقديرات سائدة فى إسرائيل بتمديد الهدنة

خلال مناقشة القرار.. نتنياهو: تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين "أمر مبارك"

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

وزير خارجية قطر: لابد من وجود سلطة موحدة تحكم غزة والضفة بعد الحرب

خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟