تشكيل هيئة مكتب حزب مستقبل وطن فى جنوب سيناء

أعلنت أمانة جنوب سيناء لحزب مستقبل وطن تشكيل هيئة المكتب لعدد من الأمانات داخل المحافظة.

وذكر بيان صادر عن حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنه 1977 والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى نظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناء على التكليف الصادر من الأمانة العامة بشأن ذلك قرر أمين المحافظة النائب جيفارا محمد الجافي عدد من للقرارات بينها الآتي:

أمانة الإعلام

تكليف محمد رجب عبد النبي بمنصب أمين الاعلام، وتكليف محمد مصطفى عبد المنعم ومحمد علاء الدين أحمد وغريب يوسف محمد أمناء مساعدين.

أمانة العضوية

كما قرر أمين جنوب سيناء تكليف تامر كمال محمد بمنصب أمين العضوية، وإبراهيم أبوهاشم محمد ومحمد محمود إسماعيل وأحمد فتحي محمد أمناء مساعدين.

أمانة العمال والفلاحين

وتكليف ممدوح إبراهيم أحمد الشاذلي بمنصب أمين العمال والفلاحين، وأحمد عبدالمجيد مهدي وأشرف علي سيد ولطفي عباس محمد أمناء مساعدين.

أمانة الشئون القانونية

كما كلف الجافي عمر مختار دويني بمنصب أمين الشئون القانونية، ومحمود مجدي عبد المنعم وعبد الرحمن محمد سالمان وإسلام حافظ حسن أمناء مساعدين.

أمانة العمل الجماهيري

وكلف أمين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء تكليف محمد عبد العزيز محمد جبر بمنصب أمين العمل الجماهيري، وتسيلة زيدان علي عطوة ومحمد أحمد ألماظ وشيماء نجيب حسن أمناء مساعدين.

أمانة ذوي الإعاقة

كما كلف الجافي دعاء حمدي متولي بمنصب أمين ذوي الإعاقة وصالح نصر صالح وأحمد محمد عباس وأسماء ربيع السيد أمناء مساعدين.

أمانة شئون البيئة والطاقة

وكلف النائب جيفارا الجافي، أحمد جمال مرسي بمنصب أمين شئون البيئة والطاقة، وكريم ياسر محمد وعبد الحميد السيد سليمان وخالد إبراهيم العبيدي أمناء مساعدين.