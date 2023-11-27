خليل الحية: تمكنا من الوصول للعدد المطلوب من الرهائن لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية: تمكنا من الوصول للعدد المطلوب من الرهائن لتمديد الهدنة يومين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: نأمل أن نتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول.. وتمكنا من الوصول للعدد المطلوب من الرهائن لتمديد الهدنة يومين.

وأكمل: "الآلية ستستمر خلال اليومين المقبلين بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيًا.. وهناك تقصير وتلكؤ في إيصال المساعدات إلى شمال غزة خلال الأيام الماضية ونأمل أن يتغير ذلك".

وأكد هناك التزام بإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.