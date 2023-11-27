الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد تحقيق المستحيل.. وكيل شباب دمياط يكرم أصغر سباح دولي من ذوي الهمم

جانب من التكريم
جانب من التكريم

استقبل الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، اليوم الإثنين، بمكتبه بطل البارلمبي مصر والعالم عمر أحمد سلامة مشرف والذى شارك في أول بطولة دولية  للسباحة الزعانف والتى أقيمت خلال الأسبوع الماضي بإيطاليا.

حضر اللقاء والد ووالدة اللاعب ومدربه الخاص، ويعتبر عمر مشرف أصغر لاعب مصري وعربي وأفريقي يفوز بهذه الجوائز.

يخوض اللاعب تدريباته مع مدربه الشخصي بنادى أولمبيا الرياضي بدمياط الجديدة.

وتطرق الحوار بين الدكتور وليد الشاذلي واللاعب ومدربه، إلى ضرورة وضع خطة علمية من تغذية وأحمال وساعات تدريب  وبرنامج بدنى قوى حتى تستمر مسيرة العطاء من اللاعب، خاصة وأنه ما زال في سن صغيرة وتأمل الدولة صناعة بطل بارالمبي جديد ، وأثنى دكتور وليد علي دعم الوالدين المستمر منذ ولادته وتحفيزه وتشجيعه للحصول علي أرقي البطولات العالمية.

يذكر أن السباح البارالمبي عمر مشرف حصل 4 ميداليات متنوعة عبارة عن 50 متر زعانف مزدوجة و50 متر زعانف مونو و100 متر زعانف مزدوجة و100 متر زعانف مونو.

وارتفع علم مصر خفاقا في منصات التتويج بايطاليا، ونوه دكتور الشاذلي أن وزارة الشباب والرياضة تبذل قصارى جهدها لخدمة قطاع ذوى الهمم لاسيما الأبطال منهم.

دمياط إقليم محافظة دمياط بطولة سباحة 12 مركز شباب اخبار دمياط

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