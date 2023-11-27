الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد إصابته.. روّاد "السوشيال ميديا" يدعمون محمود ياسين "جونيور"

محمود ياسين
محمود ياسين

تفاعل عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصورة التي شاركتها الفنانة “شهيرة” عبر حسابها على "إنستجرام"، حول إصابة حفيدها “جونيور”، داعين له بالشفاء العاجل.

وكتب له أحد متابعيه حسن علي: “الف سلامة عليك يا فنان”، فيما دعت له نيرة: “ربنا يشفيك وتقوم بالسلامة”.

ودعت له دنيا حسن: “ربنا يشفك يارب، أفضل فنان”، فيما تمني له أحمد محمد أن يشفي سريعًا من الكسر الذي أصاب قدميه.

وشارك الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، في آخر أعماله بحكاية "عيشها بفرحة"، والتي كانت الحكاية الثالثة ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي عمل على كتابة 3 حكايات منه والده السيناريست عمرو محمود ياسين، وشارك فيها عدد كبير من نجوم الفن.

وكتبت شهيرة على الصورة: " الف سلامه عليك ياحوده  الحمدلله ربنا لطيف وكريم   ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر   ياحبيبي ".

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدي 

تدور أحداثها في إطار اجتماعي رومانسي حول يُسر التي تصاب بشلل بعد حادث سقوطها وتستكمل حياتها على كرسي متحرك، وتبدأ في العمل كمساعد مخرج في فيلم يقوم ببطولته نجم كبير وتنشأ بينهما علاقة حب تكشفها الأحداث، وبعدما تصارحت المشاعر بينهما بدأت المعارضات من قبل أهل يسر وهادي ليكون سؤال الحلقة الأخيرة هل تكلل قصة الحب بالنجاح أم يتفرق الحبيبان؟ يمكن مشاهدة الحلقة الأخيرة اليوم الخميس على قناة ON وON دراما ومنصة watch it.

الفنانة شهيره شهيرة الفنان محمود ياسين جونيور محمود ياسين جونيور حكاية عيشها بفرحة عيشها بفرحة

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