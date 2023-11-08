محمود ياسين جونيور يكشف لـ"الدستور" حقيقة بطولته لفيلم "الجامدين"

أعرب الفنان محمود ياسين جونيور، عن سعادته البالغة بنجاح شخصيته "جلال" التي ظهر بها ضمن أحداث حكاية "عيشها بفرحة"، والتي كانت الحكاية الثالثة ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب الراحل دكتور مصطفى محمود.

وعن حقيقه تعاقده على "الجامدين"، تابع الفنان محمود ياسين جونيور في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا حتى الآن لم أتعاقد على فيلم يحمل اسم "الجامدين"، ولكن كان هناك كلام من بدري ولم يتم أي جديد فيه، وحاليًا أقرأ عددًا من الأعمال الفنية ولم أستقر على أي منها".

مسلسل الكتيبة 101

جدير بالذكر أن جونيور شارك هو الآخر في مسلسل الكتيبة 101، رمضان 2023، وجسد شخصية الشهيد أحمد عصمت، وحاز دوره على إعجاب الجمهور وقتها، وعُرض له مؤخرًا حدوتة عيشها بفرحة، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، ضمن حواديت مسلسل "55 مشكلة حب"، تأليف عمرو محمود ياسين.

تفاصيل حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدي

تدور أحداثها في إطار اجتماعي رومانسي حول يُسر التي تصاب بشلل بعد حادث سقوطها وتستكمل حياتها على كرسي متحرك، وتبدأ في العمل كمساعد مخرج في فيلم يقوم ببطولته نجم كبير وتنشأ بينهما علاقة حب تكشفها الأحداث، وبعدما تصارحت المشاعر بينهما بدأت المعارضات من قبل أهل يسر وهادي ليكون سؤال الحلقة الأخيرة هل تكلل قصة الحب بالنجاح أم يتفرق الحبيبان؟ يمكن مشاهدة الحلقة الأخيرة اليوم الخميس على قناة ON وON دراما ومنصة watch it.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، وضيوف الشرف حسن أبوالروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.