تصدر البحث عن الحلقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" محرك البحث جوجل لبعد النجاح الذي حققته الحلفات التسع منه، ويهتم المتابعون بمعرفة نهاية العلاقة بين يُسر التي تلعب دورها الفنانة "هبة مجدي" وهادي نصار الذي يجسده الفنانة "هاني عادل"، لا سيما أحداث المسلسل مبنية على قصة واقعية كما صرحت بطلة العمل عبر حسابها على انستجرام؟

"55 مشكلة حب"..موعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة"

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة موعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة".

موعد عرض حكاية "عيشها بفرحة"

تعرض اليوم الخميس على قناة ON الحلقة العاشرة والأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة" ا وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء.

تفاصيل حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدي

تدور أحداثها في إطار اجتماعي رومانسي حول يُسر التي تصاب بشلل بعد حادث سقوطها وتستكمل حياتها على كرسي متحرك، وتبدأ في العمل كمساعد مخرج في فيلم يقوم ببطولته نجم كبير وتنشأ بينهما علاقة حب تكشفها الأحداث، وبعدما تصاحدت المشاعر بينها بدأت المعارضات من قبل أهل يسر وهادي ليكون سؤال الحلقة الأخيرة هل تكلل قصة الحب بالنجاح أم يتفرق الحبيبين يمكن مشاهدة الحلقة الأخيرة اليوم الخميس على قناة ON و ON دراما ومنصة watch it.

فريق عمل حكاية "عيشها بفرحة"

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

مسلسل 55 مشكلة حب

يُذكر أن حكاية "عيشها بفرحة" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" وحكاية "ما تيجى نشوف"، وكلاهما سيناريو عمرو محمود ياسين وهي مقتبسة من كتاب يحمل الاسم ذاته للدكتور مصطى محمود، وحققت الثلاث حكايات نجاحًا كبيرًا عبر قناة أون وعبر منصات التواصل.