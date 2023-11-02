ملخص حكاية "عيشها بفرحة" الحلقة 8.. والدة هادي نصار ترفض يسر بسبب إعاقتها

بدأت أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل “55 مشكلة حب” حكاية "عيشها بفرحة" بانزعاج هبة مجدي التي تجسد شخصية يُسر بسبب انتشار فيديو لها وهي في سيارة هادي نصار -هاني عادل- خلال مشاجرته من أجلها أمام إحدى المطاعم، وطلبت منه نفي نبأ وجود علاقة تجمعهما.

ملخص حكاية عيشها بفرحة الحلقة 8

وتتابعت أحداث حكاية عيشها بفرحة الحلقة 8 حول تقديم نصيحة والدة يُسر لها -حنان سليمان- بالابتعاد عن هادي لتترك يُسر فورًا عملها حتى لا ترى هادي مرة أخرى في لوكيشن التصوير.

وحاول جلال -محمود ياسين جونيور- عدول يُسر عن قرارها وعدم تركها للعمل من أجل انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف عنها، وذلك لأن مجال الإخراج أو الفن بشكل عام مُعرض صناعه لإطلاق أنباء لا تمت لهم بصلة.

وانتهت أحداث الحلقة الثامنة من حكاية عيشها بفرحة حول علم والدة هادي نصار بظروف يُسر الخاصة، وتمتعض من نية نجلها في الزواج منها، لتتوجه لمنزلها حتى تحذر يُسر من الاقتراب من نجلها.

حكاية عيشها بفرحة

حكاية عيشها بفرحة، هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، ومن إخراج ألبير مكرم، وتدور أحداثها حوّل شخصية فتاة تُصاب وتتحوّل لتصبح من ذوي الهمم، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، ويتركها خطيبها، ويتمسك بها آخر من المشاهير ونجوم الفن، والذي يجسد شخصيته الفنان هاني الدقاق.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هبة مجدى، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، وضيوف الشرف حسن أبوالروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية.