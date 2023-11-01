الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منها "أبطال العمل".. أسباب تدفعك لمشاهدة حكاية "عيشها بفرحة"

بوستر حكاية عيشها
بوستر حكاية عيشها بفرحة

نجح أبطال وصنّاع حكاية "عيشها بفرحة"، وهى الحكاية الثالثة من مسلسل “55 مشكلة حب”، في لفت انتباه المشاهدين خاصًة منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر منصة WATCHIT الرقمية وقنوات أون، عبر شاشات التلفزيون، وبسبب نجاح قصة المسلسل تصدر اسمه محركات البحث الإلكتروني والأكثر شهرة عبر "جوجل"، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو اجتماعي خفيف، يتحدث عن قصة حقيقية.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أسبابًا  تجعلك تشاهد حكاية"عيشها بفرحة"، وجعله يتصدر المشهد وسط الزخم الدرامي للموسم  الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، المعروض خلال هذه الآونة، خاصًة بعد إشادة الجمهور بالحكاية.

1هبة مجدي وهاني عادل

وأشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بالشخصية التي تجسدها الفنانة هبة مجدي، ضمن أحداث حكاية “عيشها بفرحة”، مؤكدًا أن اختيارها لتجسيد الدور بهذه الطريقة مختلف وسلس، متابعًا: “يمكن وصفه بالسهل الممتنع، إضافة إلى أن الحكاية حقيقية كما تحدثوا صنّاعها، وهدفها بأن الأشخاص ذوي الهمم قادرون وهم ذو قدرات خاصة، كما أن هناك كيمياء واضحة بين الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، اللذين عادا للتعاون سويًا من جديد بعد مرور 4 سنوات.

شخصيات قدّمتها الفنانة هبة مجدي، حكاية "براد شاي" والتي عرضت ضمن نصيبي وقسمتك3، ودور صفية في "الأخ الكبير"، وشخصية "زينب"، في ولِد الغلابة، وغيرها من الأدوار المميزة التي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا.

2- طاقة الشباب 

يُشارك في حكاية "عيشها بفرحة" عدد كبير من الشباب الفنانين الذي يظهرون طاقتهم القوية والإيجابية من خلال الأحداث، وظهر هذا في دور الفنان محمود ياسين جونيور، والفنانة نور إيهاب وصفهم الناقد الفني طارق الشناوي بأنهم تمكنوا من تجسيد أدوارهم بالشكل المطلوب، خاصًة جونيور، الذي اثبت كفاءته في عدد من الأعمال الدرامية حتى الآن وكان آخرها شخصيه في مسلسل “الكتيبة 101”.

3- الحبكة الدرامية

وأوضح الشناوي أن الحبكة درامية جيدة جدًا، خاصًة أنها كٌتبت علي يد ورشة  من الشباب التي ضمت سارة مصباح، وسهر حمزة، تحت إشراف السيناريست عمرو محمود ياسين، في إطار اجتماعي رومانسي، ويستند إلي قصة حقيقية مأخوذة عن كتاب د.مصطفي محمود الذي حمل اسم المسلسل ذاته "55 مشكلة حب"، وتطوّر الأحداث المستمر وسرعتها جعل الكثير من الجمهور يلتف حولها، مشيدًا بالحكاية.

4-  يناقش قضايا ذوي الهمم

حكاية "عيشها بفرحة" مميز ومختلف، وجميع المشاهد به اجتماعية يمكن للعائلة جميعًا، أن تشاهده دون خوف، خاصًة أنه لا يحتوي على أي ألفاظ أو مشاهد خادشة للحياء، ومناسب لجميع الفئات العمرية، لذا يمكن للأطفال أن يشاهدوه دون خوف عليهم، واستطاع أن يحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة على المنصات العارضة له، بالإضافة إلى القضية الرئيسية التي يشير إليها وهي أن الأشخاص ذوي الهمم وقدرتهم وطاقتهم على الإبداع وأن الإصابة ليست عجز بل دافع لتحقيق الكثير من الإنجازات، كما عرضت الحلقات عبر الشاشات حتى الآن.

6- صورة مميزة للمخرج ألبير مكرم

ظهرت على شاشات التلفزيون من خلال قنوات أون، ومن خلال منصة واتش ات الرقمية، صورة مختلفة وعظيمة، بالإضافة إلى الكثير من العوامل التي ساعدت على نجاح المسلسل والحكاية التي حملت اسم "عيشها بفرحة".

أبطال حكاية عيشها بفرحة

يشارك في بطولتها كل من هبة مجدي وهاني عادل وحسن أبو الروس ورانيا منصور ونور إيهاب ومحمود ياسين جونيور وياسر فرج وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم

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