الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسن أبوالروس: حكاية "عيشها بفرحة" قوية.. ودورى فيها مختلف

عيشها بفرحة
عيشها بفرحة

تصدرت حكاية "عيشها بفرحة" بطولة الفنانة هبة مجدي، وحسن أبوالروس، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ومن إخراج مكرم ألبير، محركات البحث الإلكتروني، وذلك بسبب الهدف من القصة ومحتواها، الذي يتحدث عن ذوي الهمم، وتعمل كمخرج مساعد.

وأعرب الفنان حسن أبوالروس، الذي جسَّد شخصية "هشام واكد"، عن سعاته بأحداث حكاية "عيشها بفرحة"، وهي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب للدكتور مصطفي محمود.

وقال لـ"الدستور": "كنت متحمسا جدًا للدور الذي عرضه عليّا المنتج أحمد عبدالعاطي، لأن كان نفسي جدًا أشتغل معاه من زمان، والحكاية كمان مهمة وليها مغزى كبير".

وعن تفاصيل الشخصية، أضاف: "الدور به الكثير من التفاصيل والمشاعر المتخبطة، خاصة عندما قرر ألا يٌكمل حياته مع يٌسر بسبب عدم تقبله الأمر، وكم المشاعر المختلفة وقتها، بالإضافة إلى أن الدور كان مختلفا عن أي دور سابق قدّمته وكان سببا في إني أشتغل مع السيناريست الكبير عمرو محمود ياسين".

وعن ردود الأفعال على حكاية "عيشها بفرحة"، أكد أنه سعيد بها كثيرًا، لأن رد فعل الجمهور هو دليل على نجاح الحكاية، وتعلقهم بها، وبالأحداث التي تعرض، لافتًا إلى أن الحكاية مأخوذة عن كتاب الدكتور مصطفى محمود، جعلته يتحمس ويشعر بفخر كبير.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة"

مواعيد عرض الـ 3 حلقات الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة

حكاية عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة"، هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، ومن إخراج ألبير مكرم، وتدور أحداثها حوّل شخصية فتاة تُصاب وتتحوّل لتصبح من ذوي الهمم، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، ويتركها خطيبها، ويتمسك بها آخر من المشاهير ونجوم الفن، والذي يجسد شخصيته الفنان هاني الدقاق.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة" من  بطولة هبة مجدى، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، وضيوف الشرف حسن أبوالروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية.

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