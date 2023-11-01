الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة"

عيشها بفرحة
عيشها بفرحة

تعرض شبكة قنوات ON الحلقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة " لهبة مجدي وهاني عادل مساء غد الخميس، وينتهي أبطال حكاية عيشها بفرحة اليوم من تصوير اخر مشاهد العمل اللوكيشن الرئيسي للمسلسل. 

تفاصيل الحلقة الأخيرة حكاية عيشها بفرحة 

وتشهد الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت بعد أن قامت والدة هادي نصار “هاني عادل” بزيارة أسرة يسر “هبه مجدي” معلنة عن غضبها من استمرار علاقة الحب التي تجمع ابنها الفنان المشهور بيسر التي تعاني من الشلل بعد سقوطها من احد البنايات وعرضها لحادث مروع تفقد على أثره القدرة على الحركة. 

ورغم التحديات والظروف التي تخيط بعلاقة هادي نصار ويسر إلا أن الحلقة الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة ستشهد زواج يسر من هادي نصار. 

موعد عرض الحلقة الأخيرة حكاية عيشها بفرحة 

وتعرض حكاية "عيشها بفرحة" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

مواعيد عرض الـ 3 حلقات الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة

ملخص الحلقة الـ 6 عيشها بفرحة.. هاني الدقاق يعترف بحبه لـ"هبة مجدي"

الحلقة الثامنة| مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب

موعد عرض الحلقة السادسة من حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"

أبطال حكاية عيشها بفرحة 

حكاية "عيشها بفرحة" من  بطولة هبة مجدى، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة انسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد،،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.

عيشها بفرحة حكاية عيشها بفرحة تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة موعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة الحلقة الأخيرة عيشها بفرحة

مواد متعلقة

مواعيد عرض الـ 3 حلقات الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة

ملخص الحلقة الـ 6 عيشها بفرحة.. هاني الدقاق يعترف بحبه لـ"هبة مجدي"

موعد عرض الحلقة السادسة من حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

منع الإجازات وتوفير "الدماء".. محافظ شمال سيناء يشكف استعدادات استقبال المصابين الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2023 في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكري ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد في غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة