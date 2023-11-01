موعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة"

تعرض شبكة قنوات ON الحلقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة " لهبة مجدي وهاني عادل مساء غد الخميس، وينتهي أبطال حكاية عيشها بفرحة اليوم من تصوير اخر مشاهد العمل اللوكيشن الرئيسي للمسلسل.

تفاصيل الحلقة الأخيرة حكاية عيشها بفرحة

وتشهد الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت بعد أن قامت والدة هادي نصار “هاني عادل” بزيارة أسرة يسر “هبه مجدي” معلنة عن غضبها من استمرار علاقة الحب التي تجمع ابنها الفنان المشهور بيسر التي تعاني من الشلل بعد سقوطها من احد البنايات وعرضها لحادث مروع تفقد على أثره القدرة على الحركة.

ورغم التحديات والظروف التي تخيط بعلاقة هادي نصار ويسر إلا أن الحلقة الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة ستشهد زواج يسر من هادي نصار.

موعد عرض الحلقة الأخيرة حكاية عيشها بفرحة

وتعرض حكاية "عيشها بفرحة" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هبة مجدى، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة انسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد،،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.